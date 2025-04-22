Орловская область поскребет по сусекам

22.4.2025 | 10:00 Новости, Экономика

Эффект от таких действий только в 2025 году составит полмиллиарда рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Губернатор и глава регионального правительства Андрей Клычков утвердил план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Орловской области на 2025-2027 годы. Органам исполнительной государственной власти специальной компетенции приказано представить отчеты о выполнении плана в департамент финансов. Аналогичная рекомендация адресована территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в Орловской области и органам местного самоуправления.

План предусматривает большое количество мероприятий, результатом которых должно стать привлечение в консолидированный бюджет региона дополнительных финансовых средств. Так, по оценкам правительства, в 2025 году общий бюджетный эффект от принятых мер составит 509,6 миллиона рублей, в 2026 году – 408,9 миллиона рублей, в 2027 году – 377,7 миллиона рублей. Так, в регионе проведут мониторинг полноты формирования налоговой базы, исчисления и уплаты налога на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется исходя из их кадастровой стоимости.

Будет продолжено проведение мероприятий по легализации теневой занятости и теневой заработной платы. Запланированы мероприятия по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество, продолжение активной инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности вплоть до внедрения его тотального учета и выявления неиспользуемого, бесхозяйного имущества. Предусмотрено выявление неиспользуемых основных фондов государственных учреждений, которые затем будут проданы или сданы в аренду.

План предусматривает проведение работы по приватизации и коммерциализации непрофильных активов, ужесточение контроля за своевременностью внесения арендной платы по договорам аренды имущества, находящегося в государственной собственности, расширение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за счет выявления и пресечения использования работодателями выплаты заработной платы «в конвертах».

Власти призывают активизировать работу по взысканию задолженности по налоговым платежам. Будут вести в регионе и мониторинг налоговых поступлений о 20-ти бюджетообразующих налогоплательщиков. Предусмотрено проведение оценки эффективности налоговых расходов, в том числе актуализация нормативной правовой базы Орловской области по оценке эффективности установленных и планируемых к установлению налоговых льгот.

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета предусматривают снижение затрат на государственное и муниципальное управление, в том числе путем сокращения численности государственных служащих. Планируется осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений и погашение либо сокращение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Орловской области.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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