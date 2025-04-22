Простые орловцы построили почти 70 процентов всего жилья

Статистику оценили динамику жилищного строительства в Орловской области.

В Орловской области в январе-феврале 2025 года население за счет собственных и заемных средств построило 357 новых жилых домов общей площадью 52,4 тысячи квадратных метров. По оценкам Орелстата, простые граждане возвели 67,4 процента от всей площади жилья, введенного в регионе за первые два месяца текущего года. Стоит отметить, что 90 жилых домов площадью 7,2 тысячи квадратных метров простые граждане возвели на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

«Всего в январе-феврале 2025 года организациями и индивидуальными застройщиками построено 758 квартир, введено в эксплуатацию 77,8 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 30,2 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 47,6 тысячи квадратных метров, – информирует Орелстат. – Организациями-застройщиками сдана в эксплуатацию 401 квартира в двух жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 25,4 тысячи квадратных метров».

Тем временем департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области сообщил, что по итогам первого квартала 2025 года ввод жилья в регионе составил 115,9 тысячи квадратных метров жилья, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 12 процентов. Флагманом роста послужил ввод индивидуального жилья, подтвердили в ведомстве.

«За три месяца было введено почти 80 тысяч квадратных метров, что на 46 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, – добавили в пресс-службе губернатора. – Отметим, что Минстроем России в 2025 году для Орловской области установлен плановый показатель «Объем жилищного строительства» в размере 325 тысяч квадратных метров жилья».

Общий объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-феврале 2025 года составил 2,5 миллиарда рублей, что составляет всего лишь 47 процентов, в сопоставимой оценке, к уровню аналогичного периода прошлого года. В Орелстате также подсчитали, что в этом году организациями, не относящимися к малому предпринимательству, с численностью работников свыше 15 человек выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на сумму 640 миллионов рублей.

«В сопоставимых ценах это составляет почти половину объема соответствующего периода 2024 года», – отметили в Орелстате, добавив, что из общего числа введенных в действие в январе-феврале 2025 года зданий 97,6 процента составляют здания жилого назначения. Всего было построено 368 зданий, из которых жилыми являются 359 зданий, нежилыми – 9 зданий. Общая площадь нежилых сооружений, введенных в эксплуатацию, составила 13 тысяч квадратных метров, все они предназначены для использования в аграрном секторе.

ИА “Орелград”