Орловская область закупила макетов автомата Калашникова на 7 миллионов

22.4.2025 | 7:24 Новости, Образование

В рамках регионального проекта «Всё лучшее детям».

Фото: Орловский городской Совет

Контракт на поставку заключен 21 апреля с Кириллом Жамьяновым. 241 единиц обойдутся в 7 117 935 рублей. Макеты должно получить КУ ОО «Ресурсный центр «Образование-57». Срок исполнения контракта – 30 июля 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Пользователь макета автомат Калашникова имеет возможность производить обучение полной сборке и разборке, включая ударно спусковой механизм, а также правильному удержанию и изготовке к боевому применению. Все подвижные части перемещаются так же, как и в оригинальной конструкции, кроме бегунка, прицельной планки, отмечено в документации к контракту. Предусмотрена невозможность переделки макета в боевое оружие и стрельбы какими-либо патронами.

По данным kartoteka.ru, Кирилл Жамьянов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Республике Бурятия. Торгует пивом и фруктами, также среди открытых видов деятельности производство земляных работ и облицовка стен.

Напомним, КУ ОО «Ресурсный центр «Образование-57» – это государственное учреждение, созданное для повышения эффективности работы в сфере образования в конце 2022 года. Основные цели деятельности: организационно-методическое сопровождение реализации региональных программ развития, экономическое сопровождение образовательных программ, техническое обеспечение, информационное сопровождение, мониторинг системы образования Орловской области.  Финансирование центра осуществляется через областной бюджет. Функции учредителя выполняет департамент образования.

ИА “Орелград”


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