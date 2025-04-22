С департамента здравоохранения взыщут убытки на миллион рублей

Деньги будут перечислены в пользу поликлиники №3.

Необычный спор рассмотрел арбитражный суд Орловской области. В роли истца выступило бюджетное учреждение здравоохранения регионального значения «Поликлиника № 3», работающая в областном центре. Ответчиками стали региональный департамент здравоохранения и субъект Российской Федерации, то есть сама Орловская область, чьи интересы в суде также отстаивал упомянутый департамент. Поликлиника просила о взыскании понесенных убытков.

Согласно письменному отзыву на иск, ответчики исковые требования не признали, сославшись на то, что поликлиника получает неплохие субсидии из областного бюджета. Из материалов судебных разбирательств, а оно было не одно, в 2021 году у поликлиники в оперативном управлении находилось здание учебно-производственного комбината, расположенное на улице Колхозной в Орле. Здание не использовалось, так как находилось в аварийном состоянии.

Рядом с ним расположена средняя школа. Поскольку аварийное здание никем не охранялось, на него обратила внимание прокуратура. Последняя провела проверку и выяснила, что доступ в опасное здание не ограничен, значит, потенциально в него могут проникнуть и асоциальные личности, и несовершеннолетние школьники. Понятно, что просто так они туда не полезут, а цели могут быть крайне рискованными.

Прокурор Заводского района города Орла, действуя в интересах неограниченного круга лиц, обратился в Заводской районный суд с иском к поликлинике № 3. В 2022 году требования были удовлетворены, суд обязал поликлинику провести работы по ограждению и ограничению доступа посторонних лиц в опасное здание. Одновременно суд наложил на департамент здравоохранения Орловской области обязанность по обеспечению финансирования указанных мероприятий.

Однако еще целый год ушел на разъяснение решения суда. Только летом 2023 года суд уточнил, что «выбор конкретных мер по обеспечению доступа посторонних лиц в здание относится к исключительной компетенции должника», то есть поликлиники. Во исполнение решения суда поликлиника заключила контракт с частной охранной организацией на выставление поста охраны у аварийного здания. Позднее частная охранная организация подала в суд на поликлинику, так как та не оплатила ее услуги.

В результате с поликлиники было взыскано более 660 тысяч рублей за охрану. А уже в 2024 году решением арбитражного суда Орловской области с поликлиники в пользу частной охраны было взыскано еще около 230 тысяч рулей долга. Таким образом, расходы по обеспечению ограничения доступа третьих лиц в здание составили более 930 тысяч рублей. Представители истца пояснили, что поликлиника неоднократно обращалась в департамент с письмами о необходимости финансирования охраны здания в 2023 году, но его не получила.

ИА “Орелград”