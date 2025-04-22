Улица Медовая привлекла в Орловский округ москвичей

Заключен контракт на ремонт дороги в деревне Нижняя Лужна.

На электронный аукцион было подано две заявки. Победителем признано ООО «Ремонтно-дорожная компания». Контракт подписан 21 апреля. Цена работ – 8,878 млн рублей (ниже начальной на 1,32 млн). Срок исполнения контракта – 7 ноября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Протяженность дороги – 630 метров, ширина проезжей части – 4,5 метра. Предполагается, что транспортные средства будут двигаться по улице Медовой со скоростью 20-40 километров в час. Тип дорожной одежды – «облегченная», отмечено в описании объекта закупки. Гарантийный срок на результат работ составляет: слои основания дорожной одежды – шесть лет; верхний и нижний слой покрытия и укрепленные щебнем обочины – пять лет.

По данным kartoteka.ru, ООО «РДК» зарегистрировано в Москве. Это малое предприятие с численностью сотрудников до 100 человек. Учредитель и генеральный директор – Татьяна Усова. Чистая прибыль компании в 2023 году составила 3,9 млн рублей.

ИА “Орелград”