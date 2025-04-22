Руководители орловской медицины попали под суд

22.4.2025 | 17:01 Медицина, Новости

Их признали виновными в административных правонарушениях.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Дело рассматривалось в мировом суде участка №1 Советского района города Орла. Ответчиками выступали руководитель Департамента здравоохранения Орловской области и начальник управления здравоохранения департамента.

Обоих чиновников признали виновными в нарушении порядка рассмотрения обращений. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Ранее ведомство установило, что за период с ноября 2024-го по январь 2025-го в управлении здравоохранения своевременно не рассмотрели целых 50 обращений. Некоторые из них поступали от законных представителей детей-инвалидов.

Также прокуратура внесла соответствующее представление заместителю губернатора Орловской области по социальной политике в региональном правительстве Олегу Ревякину.

ИА «Орелград»


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