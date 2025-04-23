«Империя» поработает над центральной частью Орла

На открытый конкурс была подана лишь одна заявка.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области 22 апреля заключило контракт с ООО «Империя» на разработку объединенной зоны охраны центральной части Орла. Цена – 1 999 013 рублей (ниже начальной на 200 тысяч). Срок исполнения контракта – 1 октября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Проект зоны охраны объекта культурного наследия представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт, содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон. В приложении к документации конкурса перечислены здания и объекты на площади Ленина, улицах Ленина, Тургенева и Салтыкова-Щедрина. Среди них драматический театр, памятник Владимиру Ленину, кинотеатр «Победа», Главпочтамт, дом купца Калабухова и ряд других.

У разрабатываемого проекта несколько целей:

Установить зоны охраны от объектов культурного наследия, определить границы территории объектов культурного наследия, и разработать предмет охраны объектов культурного наследия (в случае их отсутствия). Обеспечение сохранности объекта культурного наследия, посредством регулирования градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на территории, в границах которой данная деятельность оказывает прямое или косвенное воздействие на сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде. Выполнить поручения Президента Российской Федерации от 20 августа 2012 года № Пр-2217 «Об осуществлении мер по установлению границ и соблюдению правового режима земель на ряде объектов культурного наследия».

По данным kartoteka.ru, ООО «Империя» зарегистрировано в Волгограде в 2014 году. Основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Учредитель и генеральный директор – Анна Новак.

ИА “Орелград”