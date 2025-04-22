Замглавврача наркодиспансера будут судить в Орле

22.4.2025 | 16:20 Важное, Криминал, Новости

Мужчину обвиняют во взятках и мошенничестве.

ИА “Орелград”

Дело главного врача Орловского наркологического диспансера рассмотрит Заводской районный суд. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

По версии следствия, орловец, занимая важную должность, получал взятки за незаконное снятие граждан с наблюдения в диспансере. При этом его «клиенты» не являлись к психиатру-наркологу, хотя такие контрольные встречи были их обязанностью.

Также заместителю главного врача вменяется и мошенничество. Предварительно установлено, что в июне 2021-го года он взял деньги с одного из пациентов. Обвиняемый убедил мужчину, что тот платит за оформление своего лечения на анонимной основе, хотя фактически оно проходило на общих основаниях.

В общей сложности, ему вменяют четыре криминальных эпизода. Последний из них относится к маю минувшего года. Предполагается, что обвиняемый получил от четырёх граждан около 114 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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