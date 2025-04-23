Досрочно прекращены полномочия главы Глазуновского района

23.4.2025 | 10:28 Важное, Новости, Общество

Решение на внеочередной сессии приняли депутаты орловского муниципалитета.

Фото: Глазуновский районный Совет народных депутатов

Заседание состоялось накануне, 22 апреля. В повестке было всего два вопроса: «О досрочном прекращении полномочий главы Глазуновского района Сергея Евгеньевича Шамрина» и «О возложении временного исполнения обязанностей главы Глазуновского района Орловской области».

В группе представительного органа уточняется, что поводом для кадровых перемен стало заявление Сергея Шамрина. Он намерен перейти на государственную гражданскую службу. До избрания главы района обязанности будет исполнять его первый заместитель Роман Усиков. Он заступил на пост с 23 апреля.

Глазуновский районный Совет народных депутатов

Отметим, Сергею Шамрину на прощание вручили  грамоту губернатора Орловской области за большой вклад в развитие Глазуновского района.

ИА “Орелград”


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