В Орле открыли выставку в память о Чернобыле

Акция приурочена ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

Выставка открылась в отделе периодических изданий Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина, она проработает по 7 мая 2025 года. Выставка проводится под названием «Чернобыль: дни испытаний», а приурочена она к событиям 26 апреля 1986 года, буквально потрясшим весь мир. В тот день произошла одна из самых мощных техногенных катастроф современности – взрыв на Чернобыльской АЭС. Жители Орловской области одними из первых отправились на ликвидацию последствий аварии.

«Экспозиция знакомит с хроникой событий, произошедших 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, повлекших за собой необратимые последствия, – пояснили в «Бунинке». – Журналы: «Вокруг света», «Огонек», «Крылья Родины» дают детальный экспертный отчет о процессах, произошедших в ядерном реакторе станции, которые запустили неуправляемую реакцию, приведшую к взрыву».

Вниманию посетителей выставки также представлены статьи из журналов «ОБЖ», «Наука и жизнь», «Россия и современный мир» и др. Их авторы призывают не забывать уроки Чернобыля, иначе возрастет риск подобных катастроф в будущем. Основная мысль экспонируемых изданий сводится к тому, что на технику полагаться нельзя, сколь надежной она бы не казалась. Слепая вера в безопасность «мирного атома» привела к катастрофе.

«Еще одним ярким свидетельством тому стали события в Японии, на АЭС в Фукусиме, – напоминают организаторы выставки. – На сегодняшний день активно ведется поиск альтернатив атомной энергетике. А также методов и путей ее более безопасного использования. Человечество должно быть готово к повторению подобных трагедий, а события в Чернобыле дали миру неоценимый опыт решения экономических и социальных проблем, возникших после аварии. Чернобыль – наша боль, наследие его останется с нами и с нашими потомками на много поколений вперед».

Стоит сказать, что в Орловской области на постоянной основе проводится мониторинг радиационной обстановки. Согласно данным измерений, она в последние пять лет существенно не изменялась и в целом остается удовлетворительной. Ни в одном из районов Орловской области радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения.

Для ведения постоянного и эффективного контроля за радиационной безопасностью в Орловской области внедрена единая система информационного обеспечения радиационной безопасности населения области. Она включает в себя радиационно-гигиеническую паспортизацию и Единую государственную систему учета доз облучения населения (ЕСКИД). Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены все организации, использующие в своей деятельности техногенные источники ионизирующего излучения.

Проведение паспортизации началось в 1998 году. Она позволило оценить основные показатели радиационной обстановки в области в то время и проводить и в наши дни сравнительный анализ. Результаты паспортизации показывают, что в структуре коллективных доз облучения ведущее место занимают природные и медицинские источники. Средняя индивидуальная доза облучения населения Орловской области за счет всех источников варьируется в последние годы от 2,63 до 3,24 мЗв в год. Для сравнения, показатель по РФ – 40 мЗв в год.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”