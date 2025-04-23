Расходы на медицину в Орле посчитали несправедливыми

Облсовет попросит пересмотреть методику распределения средств ОМС.

Текст обращения Орловского облсовета народных депутатов к правительству страны внесен в повестку дня апрельской сессии регионального парламента. Ранее он был рассмотрен и утвержден в ходе заседания комитета по бюджету, налогам и финансам. Как пояснили в пресс-службе облсовета, действующая методика распределения субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования не в полной мере учитывает региональные особенности системы здравоохранения.

«В результате субъекты Российской Федерации не имеют возможности профинансировать важные направления, что в итоге приводит к увеличению долгов медицинских организаций, – говорят в пресс-службе регионального парламента. – Члены комитета пришли к выводу, что методика распределения финансов также не учитывает разницу в стоимости медицинских услуг между разными регионами России. Это приводит к тому, что пациенты из регионов с более низкими затратами на лечение, таких как Орловская область, уезжают в регионы с более высокими затратами, например, в Москву и Санкт-Петербург. В результате этого наш регион получает меньше финансирования программ ОМС».

Депутаты хотят попросить правительство страны рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство и пересмотреть методику распределения средств с учетом региональных особенностей. Из текста обращения следует, что действующая методика в конечном итоге приводит к росту кредиторской задолженности медицинских организаций.

Депутаты отмечают, например, что в Орловской области количество населения старше трудоспособного возраста гораздо выше аналогичного показателя в среднем по Российской Федерации. Между тем, нормативы по профилю «онкология» для застрахованных жителей Орловской области по круглосуточному и дневному стационару на 2025 год составляют 16 629 случаев госпитализации с объемом финансового обеспечения 1,418 миллиарда рублей.

Установленного норматива недостаточно для обеспечения потребности застрахованных лиц Орловской области в медицинской помощи по профилю «онкология», считают в регионе. Так, по итогам 2022 года дополнительно с других профилей было отвлечено для оплаты медицинской помощи по профилю «онкология» 172,2 миллиона рублей; по итогам 2023 года – 355,6 миллиона рублей; за 2024 год – 402 миллиона рублей. Кроме того, были отклонены от оплаты объемы, предъявленные сверх установленного плана, за 2022-2024 годы по профилю «онкология» в сумме 169,3 миллиона рублей.

Комиссией по разработке территориальной программы ОМС в Орловской области на 2025 год по профилю «онкология» объемы установлены на уровне федерального норматива. При этом по финансовым показателям территориальный норматив превышает федеральный на 186,033 миллиона рублей и в целом составляет 1,604 миллиарда рублей, из-за чего пришлось сокращать финансирование других профилей оказания медицинской помощи.

ИА “Орелград”