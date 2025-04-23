В Орле выставили на продажу «перспективное здание» на Колхозной

Объявление появилось в популярном сервисе.

В понедельник, 21 апреля, от имени агентства недвижимости, «но от собственника без посредников» начали продавать здание бывшего учебного комбината или несостоявшийся корпус Поликлиники №3. Около 3400 квадратных метра оценили в 200 млн рублей. «Перспективный объект с землей», «эксклюзивно отдельно стоящее двухэтажное здание», «возможна реконструкция с увеличением этажности» – так объект продажи характеризовали в публикации.

Уже 22 апреля объявление было снято. Что делает его еще более интересным.

Здание находится в государственной собственности Орловской области. Передано в аренду по льготной ставке для его восстановления. Победителем торгов стало ООО «Развитие.». Управление госимущества надеялось, что после приведения объекта в нормативное состояние размер арендной платы будет не менее 1 740 769,03 рублей. Реконструкцию ожидают до 2027 года. Возможность реализации преимущественного права выкупа у ООО «Развитие.» возникнет не ранее февраля 2029 года, подчеркивали чиновники. При этом действие льготы «восстановительного периода» не распространяется на плату за пользование земельным участком.

ИА “Орелград”