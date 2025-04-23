Лежневу предъявили обвинения по самой серьёзной статье

Об этом сообщили орловские СМИ.

Действующему советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества. Такую информацию опубликовал портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.

Речь идёт о статье 210 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. До этого Лежнев проходил по ней как подозреваемый, но не как обвиняемый.

«По версии следствия, Лежнев создал ОПС в 2019 году и действовало оно, якобы, до декабря 2022 года», – уточняет СМИ. Такая информация содержалась в материалах дела, которые озвучивались в суде при избрании меры пресечения.

Сергей Лежнев находится под арестом с мая 2024 года. Ранее ему вменяли два эпизода мошенничества, которые касались хищения бюджетных средств (при ремонте мостов и при поставке медоборудования), а также мошенничество, связанное с командировочными (при поездках в зону СВО).

Со своей стороны, советник отрицает обвинения. Также защита Лежнева утверждала, что дело по статье 210 УК РФ возбуждено «по надуманным основаниям», а реальной целью является «воспрепятствование направления его на службу в зону СВО», пишет издание.

ИА «Орелград»