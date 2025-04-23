На Орловщине стало ещё больше Заслуженных учителей России

Почётное звание присвоено ещё четверым орловчанкам.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Званиями отмечены педагоги из лицеев Орла – Елена Водяшкина (лицей №32), Светлана Лукашевич (лицей №40), Лариса Некрасова (лицей №21) и Ирина Шульц (лицей №1). Ранее такой же чести удостоилась Тамара Серёгина, учительница школы №3 областного центра.

Звания Заслуженных учителей России присвоены с формулировкой «за большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу».

ИА «Орелград»