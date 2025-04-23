На Орловщине сбили дорожного рабочего

Пострадавший госпитализирован.

ДТП произошло сегодня в 10 часов 15 минут в Залегощенском районе, на федеральной трассе «Орёл — Ефремов» (в районе 35-го километра).

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, аварию допустил 45-летний водитель автомобиля «Ниссан». Пострадавшему 46 лет.

Ранее на трассе «Орёл – Тамбов» произошло сметрельное ДТП с грузовиками — тоже на участке, где шёл дорожный ремонт.

Управление МВД по Орловскйо обалсти просит водителей соблюать скоростной режим, в том числе, на участках, где идут работы, и не игнорировать временные знаки.

ИА «Орелград»