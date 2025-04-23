Мэр приказал убрать автохлам с улицы Гагарина

Соответствующее постановление подписал Юрий Парахин.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление о перемещении брошенного и разукомплектованного транспортного средства, расположенного в районе дома № 100 по улице Гагарина. Решение принято в соответствии с порядком выявления и перемещения брошенных транспортных средств. Саму машину, чья модель и марка в постановлении не уточняются, ранее выявила специальная комиссия. Оно осмотрела транспортное средство и своим протоколом признала его брошенным.

Убрать автохлам с улицы мэр Юрий Парахин поручил муниципальному бюджетному учреждению «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Транспортное средство будет перемещено на специальную стоянку для его временного хранения. Данный факт должен быть зафиксирован в журнале учета брошенных транспортных средств, в том числе вместе с находящимся в нем имуществом, если таковое найдется. Эвакуацию оплатит городская казна, но если впоследствии у транспортного средства найдется собственник и он пожелает забрать свою машину, все расходу по транспортировке и хранению на спецстоянке лягут уже на него.

Кстати, проблему брошенных транспортных средств недавно обсудили депутаты Орловского горсовета. Вопрос был поднят на заседании депутатской группы, перед которой выступил руководитель территориального управления по Советскому району города Орла Мераб Дохнадзе. По словам докладчика, возглавляемым им теруправлением была проделана огромная работа в этом направлении и подчеркнул, что для решения этой проблемы привлекаются большие ресурсы, в первую очередь человеческие.

«При обнаружении собственника брошенного неисправного транспортного средства, мы стараемся его убедить, чтобы тот самостоятельно принял все исчерпывающие меры по ремонту авто или по его эвакуации, – цитирует Мераба Дохнадзе пресс-служба городского парламента. – Таким образом, в добровольном порядке собственники семи транспортных средств убрали свои автомобили, которые долгое время были припаркованы в Советском районе. По остальным ведется работа по установлению собственников и их дальнейшему перемещению в специально отведенные места. Всего в теруправление поступило 12 обращений по вопросу стоянки разукомплектованных автомобилей».

По итогам заседания депутаты приняли решение, отметив в нем, что работу по эвакуации брошенных транспортных средств необходимо продолжить. Также они посоветовали чиновникам обратить самое пристальное внимание на автомобили, брошенные близ социально-ориентированных организаций. «Депутаты отмечают, что заброшенные машины не только портят внешний вид городских дворов, но и представляют собой потенциальную угрозу безопасности», – подытожила пресс-служба Орловского горсовета.

ИА “Орелград”