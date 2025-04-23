В Орле на Аллее Металлургов посадят 30 лип

23.4.2025 | 12:00 ЖКХ, Новости

Сейчас здесь ведутся подготовительные работы.

Фото: vk.com/oreladm

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

«В ближайшее время вдоль улицы Металлургов планируется посев газона и высадка молодых деревьев — 30 лип», — рассказали представители «Спецавтобазы». К настоящему моменту здесь расчистили зелёную зону, а также выровняли грунт.

Масштабное благоустройство аллеи произошло ещё в 2023-м году. Тогда здесь, в том числе, установили 10 парковых диванов и 10 мусорных урн. В 2024-м на Аллее посадили 40 новых деревьев.

В этом году горадминистрация и «Спецавтобаза» продолжают благоустройство территории (согласно концепции, разработанной ранее).

ИА «Орелград»


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