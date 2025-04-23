В Орле на Аллее Металлургов посадят 30 лип

Сейчас здесь ведутся подготовительные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла.
«В ближайшее время вдоль улицы Металлургов планируется посев газона и высадка молодых деревьев — 30 лип», — рассказали представители «Спецавтобазы». К настоящему моменту здесь расчистили зелёную зону, а также выровняли грунт.
Масштабное благоустройство аллеи произошло ещё в 2023-м году. Тогда здесь, в том числе, установили 10 парковых диванов и 10 мусорных урн. В 2024-м на Аллее посадили 40 новых деревьев.
В этом году горадминистрация и «Спецавтобаза» продолжают благоустройство территории (согласно концепции, разработанной ранее).
ИА «Орелград»