На межмуниципальных маршрутах добавили рейсы и автобусы

Об этом сообщили в администрации Орловской области.

Информацию озвучил Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Так, изменения произошли на маршруте №393 «Мценск — «Пансионат»». С сегодняшнего дня туда добавили вечерние рейсы.

Вечером автобус будет отправляться из Мценска в 17:20 и прибывать на остановку «Пансионат» в 17:55. Затем он будет отправляться в обратную поездку в 18:00 и возвращаться во Мценск в 18:35.

Вечерние рейсы будут работать по средам, выходным и праздникам. Сам маршрут является сезонным — он введён с 19 апреля по 19 октября.

Также на маршрутах №188 «Ливны – Коротыш» и №280 «Ливны – Сергиевское» появятся новые автобусы. Это произойдёт с 1 мая.

ООО «Автотранспортное предприятие» выпустит на маршруты новые «ПАЗ 3205». Транспорт закуплен областным правительством за счёт казначейских кредитов.

Всего в мае новые автобусы появятся сразу на 13 маршрутах, которые связывают Ливны с поселениями Ливенского района.

ИА «Орелград»