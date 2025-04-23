Сегодня орловцам будет труднее дышать

23.4.2025 | 11:10 Новости, Общество

Ожидается, что воздух в Орловской области станет грязнее.

Фото: ИА «Орелград»

Сегодня, 23 апреля, «метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы». Об этом сообщили в орловском Управлении эконадзора и природопользования.

При этом чиновники ссылаются на официальный прогноз Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, в первую очередь это касается всё-таки не граждан, а предприятий, чья деятельность связана с выбросами в атмосферу. Если они учтут неблагоприятные метеорологические условия, то смогут минимизировать вредные последствия своих действий.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования