Сегодня орловцам будет труднее дышать

Ожидается, что воздух в Орловской области станет грязнее.

Сегодня, 23 апреля, «метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы». Об этом сообщили в орловском Управлении эконадзора и природопользования.

При этом чиновники ссылаются на официальный прогноз Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, в первую очередь это касается всё-таки не граждан, а предприятий, чья деятельность связана с выбросами в атмосферу. Если они учтут неблагоприятные метеорологические условия, то смогут минимизировать вредные последствия своих действий.

ИА «Орелград»