Суд увеличил орловцу сбор за автомобиль в 100 раз

Дело о взыскании утилизационного сбора рассмотрел суд в Ливнах.

Как пояснила пресс-служба Ливенского районного суда, с иском обратилась Курская таможня, которая просила взыскать с местного жителя более полумиллиона рублей. Истец указал, что гражданин ранее ввез на территорию Российской Федерации из Киргизии автомобиль, за что уплатил утилизационный сбор в сумме 5200 рублей. Сумма сбора была рассчитана на основании данных, которые гражданин сам указал при оформлении документов на таможне. В частности, он написал, что ввозимый им автомобиль, с даты выпуска которого прошло уже более 3 лет, он приобрел и ввозит для личного пользования.

«Курской таможней проведен анализ предоставленных ответчиком документов и запрошены сведения о постановке автомобиля на регистрационный учет, – следует из информации пресс-службы суда.- Таможенный орган установил, что местный житель не поставил на учет ввезенное им транспортное средство, а продал его третьему лицу».

Таможня следовала такой логике: раз автомобиль не был постановлен на регистрационный учет за ввезшим его гражданином, значит, он не является транспортным средством, ввезенным для личного пользования, следовательно. А на такой случай предусмотрена совсем другая сумма утилизационного сбора. Сотрудник таможни произвели необходимые расчеты и установили, что гражданин должен был заплатить не 5200 рублей, а 528 800 рублей.

«Курская таможня просила взыскать с местного жителя неуплаченный утилизационный сбор в размере 523 600 рублей и пени за несвоевременную уплату сбора в размере 155 160,14 рубля, – уточнили в суде. – В судебном заседании ответчик исковые требования признал. Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, поскольку ответчик при ввозе транспортного средства неверно указал категорию ввозимого транспортного средства, заплатив утилизационный сбор в меньшем размере. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

ИА “Орелград”