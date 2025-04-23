Орловчанке присудили моральную компенсацию от экс-работодателя

Нарушение допустило ООО «Компания «Рубин»».

Женщина являлась сотрудницей данной организации. В нарушение действующего законодательства экс-работодатель своевременно не сообщил о прекращении трудовых отношений в Фонд пенсионного и социального обеспечения.

Это имело плачевные последствия. Орловчанке отказали в назначении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком-инвалидом.

Женщина обратилась в прокуратуру, а надзорное ведомство — в суд. В итоге было принято официальное решение о взыскании с «Компании «Рубин»» морального вреда.

Дело рассматривалось в Заводском районном суде Орла. «Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»