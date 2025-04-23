Облсовет продолжает проект «Гордимся Победой! Орловщина»

23.4.2025 | 12:51 Новости, Общество

В его рамках депутаты рассказывают о своих ближайших родственниках — представителях поколения победителей.

Фото: Орловский областной Совет народных депутатов

Видеопроект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое наша страна отметит 9 мая этого года.

На данный момент на сайте областного совета размещены 12 таких роликов. О своих родственниках-ветеранах рассказали первый заместитель спикера регионального парламента Михаил Вдовин, главы комитетов Татьяна Ерохина, Павел Меркулов, Сергей Потёмкин, Юрий Ревин, Владимир Филонов, другие парламентарии.

Эта серия будет продолжена. Ролики не только опубликуют на сайте облсовета, но и покажут по телевидению.

В частности, недавно в проекте приняла участие Светлана Ковалёва, член комитета по бюджету, налогам и финансам.

«О войне я услышала в глубоком детстве, когда спросила у своей мамы — где мои бабушка и дедушка? Она рассказала мне, что её папа погиб буквально в первые дни войны, а мама заразилась тифом и умерла», – поделилась депутат.

ИА «Орелград»


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