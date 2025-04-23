ООО «Русресурс» оштрафовали на 100 тысяч

Причиной стал неубранный мусор.
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.
Нарушения выявили на земельном участке на территории Прудовского сельского поселения (в Новосильском районе). Оказалось, что здесь образовалась несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.
При этом участок находился в пользовании ООО «Русресурс». Однако компания не приняла должных мер к устранению этой проблемы.
В итоге дело дошло до возбуждения административного дела. Его рассмотрели в областном Управлении экологического надзора и природопользования.
Вердикт оказался не в пользу компании. ООО оштрафовали сразу на 100 тысяч рублей.
ИА «Орелград»