ООО «Русресурс» оштрафовали на 100 тысяч

23.4.2025 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Причиной стал неубранный мусор.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Нарушения выявили на земельном участке на территории Прудовского сельского поселения (в Новосильском районе). Оказалось, что здесь образовалась несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.

При этом участок находился в пользовании ООО «Русресурс». Однако компания не приняла должных мер к устранению этой проблемы.

В итоге дело дошло до возбуждения административного дела. Его рассмотрели в областном Управлении экологического надзора и природопользования.

Вердикт оказался не в пользу компании. ООО оштрафовали сразу на 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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