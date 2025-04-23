ОДСК заключила соглашение с Минэкономразвития

Крупнейший застройщик Орловской области стал первым девелопером в стране, который подключился к программе защиты и поощрения капиталовложений.

Соглашение с Министерством экономического развития России подписано в рамках реализации проекта по комплексному развитию территорий в Железнодорожном и Северном районах Орла. Общая сумма соглашения превышает 21 млрд рублей, сообщили в ОДСК. Соглашение касается не только строительства жилых комплексов, но и благоустройства примыкающих территорий, уточнили в компании.

«Проект уникален не только для Орловской области, но и для России в целом, –прокомментировал операционный директор ГК «ОДСК» Омар Гургунаев. – Мы с радостью откликнулись на предложение администрации Орловской области принять в нем участие. Это отличный пример государственно-частного партнерства, позволяющий развивать городское пространство для комфортной жизни орловцев. Выделяемые средства пойдут на обновление инфраструктуры в районе бывшего Мясокомбината. Это локация в ближайшем будущем станет одной из ключевых для наших проектов в регионе», – анонсировал Омар Гургунаев.

Напомним, конкурс на заключение договора о комплексном развитии территории проходил в конце 2023 года. Администрация Орла включила в КРТ улицу Льва Толстого, частично Северную и несколько объектов на Раздольной. В зону развития попали как аварийные многоквартирные дома, так и не признанные таковыми, но имеющие солидный возраст. Всего 12 зданий. На конкурс была подана лишь одна заявка – ООО “Специализированный застройщик “Орелстрой-6”. Заявленный объем финансирования работ – 7 миллиардов рублей.

Также сама территория мясокомбината, закрывшегося в 2000-х годах, принадлежит структурам ГК ОДСК. 10 гектаров земли и сооружения выкуплены в ходе торгов по банкротству. Все пространство бывшего «мясика» будет обеспечено новой коммунальной и транспортной инфраструктурой. Вместе с жилыми домами планируются общественные пространства, зеленые и спортивные зоны, коммерческие помещения.

ИА “Орелград”