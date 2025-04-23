Орловская администрация предупредила о новом виде мошенничества

Он касается препаратов для похудения.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, незаконные ресурсы предлагают приобрести такие препараты без рецепта. При этом ссылки на такие сайты появляются даже на первой странице выдачи в некоторых поисковиках.

Когда клиент начинает общаться с мошенников, «менеджер» перенаправляет его с сайта в мессенджер. Затем происходит оплата. После этого общение прекращается.

Отмечается, что к появлению нового вида мошенничества привёл ажиотаж, возникший вокруг некоторых препаратов для похудения.

«Обезопасить себя достаточно просто: не стоит покупать лекарственные средства без назначения врача», – отметили в пресс-службе.

ИА «Орелград»