Орловец «инвестировал» в мошенников миллион

Преступники предложили ему «выгодное вложение средств».

О новом случае обмана рассказали в прокуратуре Орловской области.

Всё началось с того, что житель Орла увидел в интернете рекламу некой инвестиционной компании. Он прошёл регистрацию. После этого в мессенджере орловцу написал «менеджер».

Мошенник рассказал мужчине о порядке последующих действий. В итоге сначала он перевёл «инвесторам» 80 тысяч.

Затем потребовалось оплатить некую страховку (в размере целых 480 тысяч рублей). Также мошенники потребовали дальнейших вложений. В общей сложности, преступники выманили у орловца около миллиона.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»