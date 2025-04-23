Орловец «инвестировал» в мошенников миллион

Преступники предложили ему «выгодное вложение средств».
О новом случае обмана рассказали в прокуратуре Орловской области.
Всё началось с того, что житель Орла увидел в интернете рекламу некой инвестиционной компании. Он прошёл регистрацию. После этого в мессенджере орловцу написал «менеджер».
Мошенник рассказал мужчине о порядке последующих действий. В итоге сначала он перевёл «инвесторам» 80 тысяч.
Затем потребовалось оплатить некую страховку (в размере целых 480 тысяч рублей). Также мошенники потребовали дальнейших вложений. В общей сложности, преступники выманили у орловца около миллиона.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.
ИА «Орелград»