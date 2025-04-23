«Маркетинговый ход»: нашлось объяснение внезапной продажи госсобственности

Департамент госимущества и земельных отношений Орловской области ответил Орелграду.

Сегодня утром мы опубликовали информацию о попытке продать здание №61 по улице Колхозной. Бывший учебно-производственный комбинат, а также несостоявшийся филиал Поликлиники №3 некто выставил на «Авито». Госимущество, переданное на льготных условиях в аренду, предлагали приобрести за 200 млн рублей.

В департаменте госимущества заявили, что тоже обратили внимание на публикацию. «Ввиду недопустимости сложившейся ситуации» чиновники направили запросы агентству недвижимости, которое разместило объявление, и директору ООО «Развитие.» с требованием «о незамедлительном представлении разъяснений».

По объяснению представителя агентства С.В. Мишина, объявление было размещено «в целях маркетингового инструмента для изучения потенциального спроса по максимально возможной цене на аналогичные по площади и техническим характеристикам здания».

Напомним, объект недвижимости был передан в аренду компании ООО «Развитие.» на особых условиях по льготной ставке с целью его восстановления. По прогнозам управления госимущества, после приведения здания в надлежащее состояние ежемесячная арендная плата должна составить около 1,74 миллиона рублей. Процесс реконструкции планируется завершить к 2027 году, если достаточно будет капремонта – раньше на год. Только после февраля 2029 года у арендатора появится право на выкуп объекта.

ИА “Орелград”