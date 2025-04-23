В Орле проведут квест «Война. Победа. Герои»

Квест Памяти пройдет в рамках Ежегодной всероссийской акции «Библионочь – 2025».

Как сообщили в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина, квест Памяти «Война. Победа. Герои» состоится 26 апреля в рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь», Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Игру организаторы посвятят подвигам и мужеству героев Великой Отечественной войны, обещая погрузить участников в атмосферу исторических событий, изменивших ход истории нашей страны.

«В игре могут принять участие команды от 2 до 5 человек (возможно индивидуальное участие), которым предстоит пройти семь станций, следуя маршрутной карте, – пояснили в «Бунинке». – На каждой остановке игроков ждут испытания: необходимо отгадать факты, связанные с историей Великой Отечественной войны, вспомнить имена героев и их подвиги, фильмы и музыку, разгадать шифровки, а также проявить меткость и ловкость».

Для участия в игре нужно зайти на официальный сайт библиотеки и заполнить заявку, чтобы зарегистрировать команду. Организаторы советуют поторопиться, поскольку количество команд ограничено. Серьезной подготовки к квесту от участников они не ждут. Семь станций можно пройти и без углубленных познаний, но общие знания, а также смекалка и умение аналитически мыслить все-таки понадобятся.

«Все задания будут связаны с использованием ресурсов библиотеки и посвящены героям и событиям Великой Отечественной войны, а также военной и послевоенной истории и культуре, – продолжают в «Бунинке». – Названия станций зашифрованы, т.е. одна из задач – найти нужную станцию. Особой подготовки квест не требует, однако можно освежить в памяти биографии маршалов, полководцев Красной армии, героев ВОВ, информацию о памятниках Победы и городах-героях. Квест призван не только познакомить участников с историей Великой Отечественной войны, но и возродить память о тех, кто защищал Родину».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”