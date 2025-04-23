Статья «об уводе природных активов Орловской области» признана порочащей

Решение вынесено Дорогомиловским районным судом Москвы.

Частично удовлетворены требования Арама Габрелянова к АО «Коммерсантъ», ООО «Печатный двор» и орловско-московскому бизнесмену Александру Казаченко. Признаны порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в материале под названием «Куда уводят природные активы Орловской области». В настоящий момент публикация уже удалена. «КоммерсантЪ» разместил информацию о резолютивной части решения суда. Публикация должна быть зафиксирована на срок не менее трех месяцев.

Признана порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информация о том, что Арам Габрелянов якобы являлся владельцем кипрской компании «ТиАйДжи», о подделке подписей на документах. Характеристика отношений ООО «Цеотрейдресурс» и ОАО «Промцеолит» как оказание «маркетинговых услуг по кабальному агентскому договору» тоже вошла в число порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

Кроме того, Александр Казаченко должен выплатить Араму Габрелянову 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, в Хотынце Орловской области добывают цеолиты – минералы, которые используют в промышленности, строительстве и даже в качестве пищевой добавки. Главная и одна из самых перспективных сфер применения – очистка от загрязнений, в том числе химических и радиоактивных. Орловскими недрами интересовались инвесторы из разных государств. Завод в Хотынце в мае 2021 года перешел во владение скандального московско-орловского бизнесмена Александра Казаченко. В настоящий момент доступ к информации об учредителях ОАО «Промцеолит» ограничен.

ИА “Орелград”