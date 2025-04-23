Орловская промышленность сбавила обороты

Индекс промышленного производства в Орловской области ушел вниз.

Индекс промышленного производства в Орловской области за январь-февраль 2025 года составил 95,5 процента. По данным Орелстата. непосредственно в обрабатывающих производствах показатель оказался повыше, хотя тоже опустился в отрицательную зону – 98,2 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства за отчетный период времени в действующих ценах сложился в сумме 42,2 миллиарда рублей, или 105,8 процента к уровню января-февраля 2024 года; в обрабатывающих производствах – 37,4 миллиарда рублей, или 107,1 процента.

«В январе-феврале 2025 года оборот организаций Орловской области сложился в сумме 135,4 миллиарда рублей, что на 12,5 процента больше (в действующих ценах), чем в соответствующем периоде 2024 года, – информирует также Орелстат. – Данные по показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций».

К слову, 2024 год промышленность региона завершила в положительной зоне. Так, рост индекса промышленного производства по отношению к 2023 году наблюдался в целом ряде подотраслей обрабатывающих производств: металлургия – на 156,2 процента, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 126,6 процента, производство мебели – на 124,9 процента, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, – на 122,5 процента, производство напитков – на 119,2 процента, производство электрического оборудования – на 111,5 процента.

Но было зафиксировано и снижение индекса промышленного производства по ряду направлений: выпуск текстильных изделий – на 38,8 процента, ремонт и монтаж машин и оборудования – на 17 процентов, выпуск одежды – на 9,7 процента, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 7,5 процента, обработка древесины и производство изделий из дерева – на 6,5 процента, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий – на 5,3 процента, бумаги и бумажных изделий – на 3,5 процента, резиновых и пластмассовых изделий – на 3,3 процента. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации сбавила показатели на 2,7 процента, а сфера производства машин и оборудования – на 0,6 процента.

ИА “Орелград”