Объявлены торги на землю под многоэтажку на Космонавтов

ФРТ реализует имущество в Орле.

Фонд развития территорий выставил на торги 1,19 га в Северном районе (кадастровый номер 57:25:0040235:22). Начальная цена – 90,72 млн рублей. Участок на улице Космонавтов относится к зоне Ж1 (многоэтажной жилой застройки). На нем можно возвести многоквартирный дом до 25 этажей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 мая 2025 года. Необходим задаток в размере 6 350 537 рублей 83 копеек. С победителем торгов будет заключен договор переуступки прав аренды на земельный участок.

Отметим, на берегу у Силикатного пруда орловцам обещали жилой комплекс «Солнечный берег». Застройщик не справился с планами. Лишь один дом с задержкой около восьми лет удалось ввести в эксплуатацию. Однако площадка снова ожила в 2024 году. По соседству с домом №15 по улице Космонавтов брянское ООО “Специализированный застройщик “Надежда девелопмент Орел” возводит 16-этажку на 156 квартир.

ИА “Орелград”