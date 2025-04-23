Объявлены торги на землю под многоэтажку на Космонавтов

23.4.2025 | 9:42 Важное, Новости, Строительство

ФРТ реализует имущество в Орле.

Фонд развития территорий выставил на торги 1,19 га в Северном районе (кадастровый номер 57:25:0040235:22). Начальная цена – 90,72 млн рублей. Участок на улице Космонавтов относится к зоне Ж1 (многоэтажной жилой застройки). На нем можно возвести многоквартирный дом до 25 этажей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 мая 2025 года. Необходим задаток в размере 6 350 537 рублей 83 копеек. С победителем торгов будет заключен договор переуступки прав аренды на земельный участок.

Отметим, на берегу у Силикатного пруда орловцам обещали жилой комплекс «Солнечный берег». Застройщик не справился с планами. Лишь один дом с задержкой около восьми лет удалось ввести в эксплуатацию. Однако площадка снова ожила в 2024 году. По соседству с домом №15 по улице Космонавтов брянское ООО “Специализированный застройщик “Надежда девелопмент Орел”  возводит 16-этажку на 156 квартир.

ИА “Орелград”


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