В Орле рассмотрели дело о хищении средств Ростехинвентаризации

Все трое подсудимых признаны виновными.

В преступлениях обвинялись экс-глава ФГУП «БТИ» (бюро технической инвентаризации) Горностаева, директор ООО «Актив-Форвард» Хмелевская и Быков. «Орловские новости» называют его «фактическим руководителем ООО «Актив-Форвард»», а также «организатором схемы по хищению денег».

Предварительно установлено, что в 2017 «Актив-Форвард» подписал с Орловским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» договор стоимостью в полмиллиона рублей. ООО бралось за размещение и хранение транспортных средств.

Однако фактически компания не оказывала данные услуги. Транспортные средства госпредприятия находились в местах жительства его сотрудников. При этом часть средств, заплаченных компании, оказалась на счетах Горностаевой.

Также оказалось, что свидетельство о регистрации права ООО «Актив-Форвард» на объект, где планировали хранить автомобили, являлось недействительным. Фактически его собственником являлась другая фирма. Такую информацию озвучили в суде первой инстанции.

В итоге всех троих признали виновными в мошенничестве. Горностаева и Хмелевская получили по два с половиной года условно, Быков — три с половиной. Также первых двух фигуранток оштрафовали на 350 тысяч рублей каждую, третьего фигуранта — на полмиллиона.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», – указывает СМИ.

Дело рассматривал Советский районный суд Орла.

ИА «Орелград»