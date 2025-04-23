Зоны натаски собак обозначат в Орловской области

Правила установки аншлагов утвердили областные власти.

Соответствующий приказ издал департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. В соответствии с ним предусмотрена установка не менее пяти информационных знаков для обозначения на местности границ общедоступных охотничьих угодий и не менее пяти информационных знаков для обозначения на местности границ зоны нагонки и натаски собак охотничьих пород общедоступных охотничьих угодий. Кроме того, уточнены сроки установки таких знаков и их типовая форма.

Так, информационный знак для зоны нагонки и натаски собак охотничьих пород имеет прямоугольную форму размером не менее 40 x 60 см. Изготавливается он из листового металла, например, оцинкованной жести, и крепится к верхней части основания столба на расстоянии 180 см от поверхности земли. Знак покрывается специальной краской по металлу белого цвета, а его столб окрашивается краской контрастных цветов в виде горизонтальных полос.

«Информация наносится на знак печатными буквами черного цвета размером по высоте не менее 70 мм, – говорится в приказе надзорного департамента. – Установка – в период с 1 мая года, предшествующего году, в котором осуществляется распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, по 1 апреля текущего года. Сроки подачи заявления на участие в мероприятии – с 1 мая года, предшествующего году, в котором осуществляется распределение разрешений, по 1 марта текущего года».

Аналогичные условия прописаны и для знаков, обозначающих границы общедоступных охотничьих угодий. Последние, как и зоны натаски собак, вправе использовать охотники, добровольно принимающие участие в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, добыче волка, лисицы, енотовидной собаки, норки американской, сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Орловской области.

ИА “Орелград”