Мценская КСП выявила нарушений на 40 миллионов рублей

Аудиторы отчитались о своей работе в минувшем году.

Контрольно-счетная палата города Мценска представила отчет о своей деятельности за 2024 год. Он уже был заслушан депутатами Мценского горсовета, которые приняли его к сведению. Всего в минувшем году КСП провела 86 мероприятий, в том числе 13 контрольных мероприятий, охвативших 32 так называемых объектов контроля. Причем отдельные учреждения проверялись несколько раз, в рамках различных контрольных мероприятий. Из 32 объектов контроля пять объектов являются органами местного самоуправления, 25 – бюджетными учреждениями, два – муниципальными унитарными предприятиями. Также за год было проведено 73 экспертно-аналитических мероприятия.

Объем проверенных средств составил 662,148 миллиона рублей, из которых бюджетные средства составляли 272,024 миллиона рублей. Общая сумма выявленных нарушений и недостатков в денежном эквиваленте составила 39,587 миллиона рублей. Отметим, что всего за год было выявлено 1011 нарушений. Из них 77 нарушений на 3,63 миллиона рублей было допущено при формировании и исполнении бюджета, 190 нарушений на 23,81 миллиона рублей – при ведении бухгалтерского учета.

Кроме того, 568 нарушений на 6,59 миллиона рублей выявлено в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью, 130 нарушений на 2,77 миллиона рублей – при осуществлении муниципальных закупок и закупок муниципальными унитарными предприятиями. КСП отмечает, что наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений приходится на нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской и финансовой отчетности – 60,2 процента общего объема.

При формировании и исполнении бюджетов допускались нарушения порядка разработки и реализации муниципальных программ и исчисления заработной платы. При проведении закупок муниципальными унитарными предприятиями допускались нарушения размещения информации в реестре контрактов и нарушения при обеспечении исполнения муниципального контракта. Кроме того, неэффективно велась претензионная работа с нерадивыми подрядчиками и поставщиками, нарушались сроки оплаты выполненных работ.

Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью выразились в расхождениях с реестром муниципального имущества, отсутствием определенного имущества в учете. Выявлялись и факты нарушений при списании муниципального имущества. Кроме того, в прошлом году аудиторы вскрыли факты неэффективного расходования средств бюджета и средств предприятий на общую сумму 3,395 миллиона рублей. На момент подготовки отчета было устранено 94 нарушения и недостатков на общую сумму 5,133 миллиона рублей.

ИА “Орелград”