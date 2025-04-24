Орловских целевиков будут обучать по новым правилам

Заключать договоры о целевом обучении по знакомству больше не получится.

Депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко рассказала об изменениях в программах целевого обучения в вузах, рассмотренных на совещании профильного комитета парламента совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. По ее словам, уже в текущем году изменится порядок заключения договора с так называемым целевиком. Действующая система разрешает работодателю заключать такой договор с абитуриентом еще до сдачи экзаменов. А наличие на руках договора повышает шансы на поступление.

«Теперь же договор будет оформляться после сдачи экзаменов, – приводит цитату Ольги Пилипенко сайт регионального отделения «Единой России». – В противном случае теряется смысл отбора. Прежде «целевые договоры» заключались часто по знакомству или дружбе, исключительно ради поступления. Это и стало одним из аргументов в пользу изменения правил. Нововведения также регулируют порядок и размер штрафа в случае невыполнения обязательств заказчиком или студентом».

Этим законодательные новеллы могут не ограничиться, так как на уровне министерства обсуждаются и другие инициативы. Например, сейчас решается вопрос о том, может ли абитуриент сохранить возможность перевестись из одного вуза, куда он поступил по целевому направлению, в другой. Оказывается, подобная «отработанная схема» часто встречалась в медицинских вузах.

«Студент, поступивший по целевому направлению и отучившись один семестр, отчислялся, возвращал деньги несостоявшемуся работодателю и восстанавливался на бюджетное место, не имея никаких обязательств после окончания вуза. Теперь такой способ станет невозможным: отчисленный с целевого места не сможет восстановиться на бесплатное, – пояснила Ольга Пилипенко. – Обсуждается также обязанность будущего работодателя принимать целевиков на практику. Это станет хорошим вкладом в будущее и отличной адаптацией к предприятию».

Парламентарий также отметила, что бизнес нуждается в квалифицированных работниках, дефицит которых все острее ощущается в России. И он заинтересован в том, чтобы получить такого работника на долгосрочный период. А это означает, что потенциальный работодатель должен заинтересовать выпускника, обеспечить ему достойные условий труда.

«Сейчас выпускники выбирают предприятие, интересуясь зарплатой, социальным пакетом, возможностью получения жилья, перспективами карьерного роста. Поэтому организации планируют свою работу на пять и более лет вперед, чтобы самостоятельно обучить и воспитать специалистов», – добавила Ольга Пилипенко.

ИА “Орелград”