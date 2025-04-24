В Орле завели дело о закупке квартир для детей-сирот

Рассмотрением дела займется комиссия Орловского УФАС.

Ответчиком по делу выступит управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (УМИЗ). Антимонопольное дело было заведено приказом Орловского УФАС России по заявлению компании «Активтраст». Рассмотрение дела назначено на 13 мая 2025 года. Комиссия проверит УМИЗ на наличие или отсутствие в его действиях нарушения части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении электронных аукционов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Заявитель заподозрил, что заказчик мог создать некоторым участникам торгов преимущественные условия участия. В своей жалобе он указал, например, на требование аукционной документации к году постройки дома, в котором должны располагаться закупаемые для сирот квартиры. Дом должен быть построен не ранее 2024 года. По мнению заявителя, уже само по себе такое требование влечет за собой ограничение количества потенциальных участников аукционов, поскольку исключает из числа участников тех, кто мог бы продать мэрии квартиры в домах, построенных до 2024 года.

Спорные торги мэрия в лице УМИЗ объявила в самом конце 2024 года, решив приобрести сразу несколько десятков квартир для детей-сирот, состоящих на очереди. Начальная максимальная цена каждого контракта составляла 4 366 366,65 рубля. Всего было проведено 43 аукциона, в большинстве из них победила одна и та же компания, лишь в трех случаях победа досталась другому участнику. Кстати, участником закупок могло быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы.

«Год постройки здания, в котором расположено жилое помещение, не является требованием к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, каковым в рассматриваемом случае выступают жилые помещения в многоквартирном доме, поскольку не устанавливает каких-либо количественных, качественных показателей свойств строительных конструкций, материалов, элементов сетей инженерно-технического обеспечения. Кроме того, год постройки здания не создает каких-либо особенностей или специальных условий для проживания в нем той или иной категории граждан», – отмечено в материалах антимонопольного дела.

Предварительно изучив жалобу, антимонопольщики пришли к выводу, что заказчик нормативно не обосновал необходимость установления в документации аукционов требования к году постройки здания. Отметили они и то, что квартиры, соответствующие иным критериям документации аукционов, но расположенные в зданиях, построенных в более ранний период, полностью соответствуют нуждам заказчика. Более того, выяснилось, что в 2024 году УМИЗ проводило аналогичные электронные процедуры, в которых требования к году постройки здания были иными. Например, при одной из закупок был указан год постройки – не ранее 2021 года, при другой – не ранее 2022 года.

«Причины установления в документации электронных процедур за 2024 год разных требований к году постройки здания, в котором расположены жилые помещения, заказчик также не обосновал, – следует из материалов дела. – Таким образом, требование к году постройки здания в котором находится жилое помещение (не ранее 2024 года) ограничивает доступ потенциальных участников на рынок услуг по продаже собственного недвижимого имущества и тем самым ограничивает конкуренцию».

Однако это не окончательное решение, и у УМИЗ есть возможность доказать, что закупки проводились в полном соответствии с законом. Пока антимонопольная служба лишь усмотрела в действиях городских чиновников признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции при проведении указанных электронных аукционов. Поэтому был издан приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению.

ИА “Орелград”