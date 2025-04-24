Мэрия Орла рассказала, когда загорится «Дворянка»

В ландшафтном парке отсутствует освещение.

Так продолжается уже около трёх недель. Проблема активно поднимается в соцсетях и СМИ.

Как удалось узнать «Вести-Орёл», городские власти планируют ликвидировать проблему до конца текущего месяца. То есть — примерно в течении недели.

«По информации МКУ «Объединённый муниципальный заказчик», в сквере «Дворянское гнездо» отсутствует освещение в связи с проблемой технического характера», – пояснили в Администрации Орла. Другие подробности пока остаются неизвестными.

Ранее сама мэрия попросила подрядчика восстановить освещение на Герценском мосту и направила ему соответствующую заявку.

ИА «Орелград»