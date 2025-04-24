Сегодня в Орле начнут раздавать георгиевские ленточки

Планируется раздать целых 8 тысяч символов Победы.

Акция завершится 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как обычно, георгиевскую ленточку можно будет получить совершенно бесплатно. Однако — не в любое время и не в любой точке города.

Так, с 16 до 17 часов ленточки будут раздвать на площади и на улице Ленина. С 16 до 18 часов – в сквере Танкистов, сквере Героев-комсомольцев, на площади перед КДЦ «Металлург».

С 17 до 18 часов символ Победы можно будет получить в сквере Гуртьева, сквере имени Героя Ермолаева, на центральной аллее парка Победы, а также на площади Содружества и на бульваре Молодёжи.

ИА «Орелград»