На строительстве обхода Должонок вскрыты нарушения

Эффективность расходования бюджетных средств поставлена под сомнение.

Контрольно-счетная палата Орловской области раскрыла некоторые детали проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств при осуществлении строительства и ремонта автомобильной дороги в Кромском и Сосковском районах. Финансировались работы в рамках государственной программы Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий». Речь идет о реконструкции автомобильной дороги регионального значения «Сосково – Мураевка – Должонки» со строительством обхода населенного пункта Должонки.

Было установлено, что на основании распоряжения правительства Орловской области казенное учреждение «Орелгосзаказчик» осуществило закупку у единственного поставщика. Иными словами, подрядчика определили без конкурентных процедур, стало им ООО «МонолитСтрой», получившее контракт на 679,124 миллиона рублей. Спустя год дополнительным соглашением цена контракта была увеличена до 848,945 миллиона рублей.

Аудиторы выяснили, что в нарушение Федерального закона № 44 ФЗ и распоряжения правительства Орловской области в контракте было определено обеспечение исполнения контракта в размере 7 процентов от начальной максимальной цены и обеспечение гарантийных обязательств в размере 2 процента от нее. По мнению КСП, это лишило заказчика возможности увеличить сумму обеспечения исполнения контракта при увеличении его цены. Кроме того, заказчиком не был соблюден порядок авансирования.

Из отчета КСП также следует, что в ходе исполнения контракта были повторно предъявлены к оплате ранее выполненные и оплаченные подготовительные работы на первом участке автомобильной дороги (валка деревьев, разделка древесины, корчевка пней и кустарника) общей стоимостью 88,8 тысячи рублей. Параметры установленных звеньев оголовка железобетонных водопропускных труб (укрепление из монолитного бетона) на втором участке автомобильной дороги не совпадают с характеристиками, указанными в проектной документации.

Также был нарушен срок выполнения работ, предусмотренный графиком реконструкции дороги, на 7 месяцев. В нарушение требований Федерального закона № 44 ФЗ по состоянию на 17 января 2025 года не были оплачены выполненные работы, принятые еще 31 июля 2024 года, на сумму 35,562 миллиона рублей. По итогам проверки КСП внесла представление в адрес руководителя «Орелгосзаказчика».

ИА “Орелград”