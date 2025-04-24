Орел не смог опровергнуть некорректный выбор подрядчика для гимназии №39

Чиновникам не удалось оспорить выводы УФАС по Орловской области.

Администрация города Орла обратилась в Арбитражный суд региона с заявлением о признании недействительными пунктов 2 и 5 решения комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области от 23.05.2024 по делу №057/06/99-229/2024. Чиновники считают, что Управлением необоснованно признано в действиях МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» нарушение Федерального закона «О контрактной системе».

В январе 2024 года ОМЗ искал подрядчика для капремонта здания МБОУ «Гимназия №39 имени Фридриха Шиллера». На участие в конкурсе было подано четыре заявки. Победителем признано ООО «Стройкомплект» (предложенная цена – 222 312 018,63 руб.). В результате проведенной проверки антимонопольный орган пришел к выводу, что победитель не представил документов, подтверждающих опыт. ООО «Стройкомплект» в составе заявки предъявило только договоры субподряда. В связи с этим материалы переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Администрация Орла заявила, что для определения наличия и участника закупки опыта по выполнению соответствующих работ не имеет значение, в каком качестве он является их исполнителем – генподрядчика или субподрядчика. Последовал иск в суд. Закон оказался на стороне антимонопольщиков.

«Лицо, выполнявшее в качестве субподрядчика строительно-монтажные работы на объекте капитального строительства, не может являться лицом, имеющим опыт строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в совокупном объеме возникающих обязательств. <…> Учитывая изложенное, у конкурсной комиссии Заказчика имелись основания для отклонения заявки ООО «Стройкомплект» на участие в Конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту, в связи с не подтверждением соответствующего опыта работ», – указано в решении.

Примечательно, что в Орле одновременно стартовал ремонт сразу трех школ. И именно гимназия №39 вызывала больше всего нареканий. Начальный срок сдачи – февраль 2025 – сорван. Обновленное здание ожидают к началу нового учебного года.

ИА “Орелград”