Особый режим ввели под Орлом

О введении особого противопожарного режима распорядилась администрация Ливенского района.

Как следует из распоряжения властей, особый противопожарный режим веден в связи с установившимся 4-м классом пожарной опасности на территории Ливенского района. Главам администраций сельских поселений рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. Им надлежит создать оперативные группы по сбору, анализу и обмену информацией о проведенной работе за каждые прошедшие сутки, провести внеплановые противопожарные инструктажи с населением, в первую очередь с гражданами без определенного места жительства и занятий, престарелыми, инвалидами, безработными и многодетными семьями.

На период действия особого режима на территории Ливенского района запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. В целях исключения возможности проброса огня на здания и сооружения властям на местах рекомендовано произвести опашку населенных пунктов. Кроме того, по всему району проведут дополнительную работу по выявлению мест проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками и ведущих антиобщественный образ жизни. Выявленных граждан поставят на учет и проведут с ними профилактическую работу.

В районе будет усилен контроль за содержанием и исправностью источников наружного противопожарного водоснабжения, созданием резерва приспособленной техники на случай необходимости подвоза воды к месту пожара. Руководителям АУ ОО «Ливнылес» и КУ ОО «Ливенское лесничество» рекомендовано принять меры по ограничению пребывания граждан в лесах т въезда в них транспортных средств, а также провести обновление просек и противопожарных минерализованных полос. При возникновении очагов лесных пожаров предписано принимать исчерпывающие меры по их тушению в день обнаружения.

Особый противопожарный режим – это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами власти в случае повышения пожарной опасности. На период действия особого противопожарного режима. На территориях населенных пунктов, садах, огородах, предприятиях и организациях независимо от организационно-правовой формы запрещено не только разведение костров, но и проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков.

Горючие отходы, мусор, сухую траву и листья разрешено собирать только на специально выделенные площадки, в контейнеры или мешки. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение повышенного административного штрафа. Так, для граждан он варьируется в размере от 10 000 рублей до 20 000 рублей, для должностных лиц – от 30 000 рублей до 60 000 рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 000 до 80 000 рублей; для юридических лиц – от 200 000 рублей до 400 000 рублей.

Штраф увеличивается за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека. В данном случае для граждан, например, штраф возрастает до 40 000 – 50 000 рублей.

ИА “Орелград”