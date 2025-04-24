Очередного федерального льготника оставили без лекарств

Права инвалида в суде отстоял ливенский прокурор.

В Орловской области суд рассмотрел очередное гражданское дело о защите прав федерального льготника. Слушалось оно в Ливнах, на защиту местного жителя, инвалида, встал местный прокурор. Иск он подал к департаменту здравоохранения Орловской области, попросив суд взыскать с этого ведомства почти 400 тысяч рублей, которые льготник был вынужден потратить на приобретение «бесплатного» лекарственного препарата.

«Прокурор Ливенской межрайонной прокуратуры обратился в суд с иском в интересах местного жителя, указав, что последний является федеральным льготником и имеет право на бесплатное получение лекарственных препаратов, – уточнили в пресс-службе Ливенского районного суда. – Выписанные врачом рецепты на лекарственный препарат не обслужены в аптеке, и лекарственный препарат не предоставлен местному жителю. Поскольку последний нуждался в продолжении лечения, то он за счет своих собственных средств приобрел лекарственный препарат на сумму 394 786 рублей».

Указанную сумму и просил прокурор взыскать с департамента здравоохранения за счет казны Орловской области. Изучив представленные доказательства, суд исковые требования удовлетворил. Он пришел к выводу, что потраченные местным жителем деньги на покупку жизненно необходимого ему лекарства относятся к убыткам в форме реального ущерба. Решение суда еще не вступило в законную силу и чиновники от здравоохранения имеют право подать жалобу и побороться с инвалидом в апелляционном порядке.

Судебная практика говорит о том, что подобные иски с годами стали рутинными. Например, сразу несколько аналогичных исков в защиту льготников, не получивших положенные от государства лекарства, рассмотрел на днях Кромской районный суд. В пресс-службе суда пояснили, что все иски были поданы прокурором Кромского района в интересах граждан к департаменту здравоохранения Орловской области. Прокурор просил о понуждении департамента к совершению действий по обеспечению граждан лекарствами.

«Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора к департаменту здравоохранения о возложении обязанности своевременно, в полном объеме обеспечивать граждан, нуждающихся в лекарственных препаратах и медицинских изделиях в соответствии с медицинскими показаниями, – уточнила пресс-служба Кромского районного суда. – При вынесении решений суд руководствовался Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и постановлением правительства РФ №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

ИА “Орелград”