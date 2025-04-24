Жительница Орловской области 10 лет не платила за капремонт

Фонд капремонта только по суду взыскал давний долг.

Гражданское дело по иску некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» рассмотрел Орловский районный суд. Ответчиком выступила местная жительница, которая задолжала определенную сумму по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Из иска следовало, что в собственности ответчика находится помещение общей площадью 51,2 квадратных метра, расположенное в многоквартирном доме.

«За период времени с 1 декабря 2014 года по 31 мая 2024 года включительно у ответчика перед НО «РФКР» сложилась задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт имущества в многоквартирном доме на общую сумму 44 042 рубля 26 копеек, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – В судебном заседании ответчик исковые требования признала в полном объеме. Суд, оценив полученные доказательства, удовлетворил исковые требования НО «РФКР», взыскав с ответчика задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано».

Тем временем правительство Орловской области приняло положение о порядке подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта и требованиях к таким планам. Согласно документу, правительство региона утверждает краткосрочные планы капремонта на три года, адресно распределяя в них многоквартирные дома, подлежащие ремонту, по годам. Причем план должен утверждаться в году, предшествующем году начала его реализации.

Подготовкой планов должен заниматься региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Каждый краткосрочный план верстается на основании предложений, представленных региональным оператором капремонта, в том числе по «результатам взаимодействия с органами местного самоуправления и собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете».

План должен содержать в себе целевые показатели и ожидаемые итоги его реализации, объем и источники финансирования работ по капремонту, в том числе разрешено использовать денежные средства в рамках государственной и муниципальной поддержки. Также в план включается список многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в каждый год из трехлетнего периода, перечень услуг и работ по капремонту и их планируемая стоимость.

ИА “Орелград”