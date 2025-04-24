Орловцев позвали на патриотическую акцию «Летопись сердец»

Акция проводится в рамках образовательного проекта «Культура для школьников».

Жители Орловской области могут принять участие во Всероссийской ежегодной патриотической акции «Летопись сердец». В этом году она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Акция пройдет с 25 апреля по 20 мая 2025 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Ее цель – воспитание гражданственности и патриотизма среди школьников на примере ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, а также локальных конфликтов в Афганистане, Чеченской Республике и Сирии.

«Акция «Летопись сердец» — это возможность для молодого поколения прикоснуться к истории своей страны, узнать больше о героизме и жертвенности тех, кто боролся за мирное небо над нами, – рассказали в Орловском областном центре народного творчества. – Важно помнить, что каждая история — это частичка живой памяти, которую мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям. Особое внимание будет уделено героям — людям, чьи судьбы стали символом стойкости и любви к Родине».

Принять участие в творческом конкурсе патриотической акции могут школьники со всей России. Организаторы дают им возможность проявить свои таланты в литературном и кинематографическом направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в номинациях: «Фильм о Герое моего края или семьи» или «Рассказ о Герое моего края или семьи». Заявки на участие будут приниматься до 29 мая в личном кабинете на портале акции. Жюри определит 100 наиболее интересных работ победителей.

Тем временем в концертном зале Орловского областного центра народного творчества прошла интерактивная игра патриотической направленности «Интеллектуальный полигон». Ее тематика была связана с событиями Великой Отечественной войны. В игре приняли участие студенты Орловского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I». Они выполняли задания о ключевых событиях, героях и подвигах военного времени.

«Участники с энтузиазмом отгадывали ребусы, а также демонстрировали знание военной техники, оружия и символики, – добавили в Орловском областном центре народного творчества. – Особое внимание было уделено роли простого человека в войне, его мужеству, стойкости и самопожертвованию. «Интеллектуальный полигон» не только позволил участникам проверить свои знания, но и способствовал развитию командного духа, умению работать в коллективе и принимать быстрые решения в сложных ситуациях. Игра стала ярким примером того, как можно в интерактивной и увлекательной форме привить молодежи любовь к истории и уважение к подвигу предков».

Возрастное ограничение: 6+

ИА “Орелград”