Орловский губернатор высказался по отключению отопления

Андрей Клычков попросил орловцев потерпеть.

Соответствующий пост появился в официальных соцсетях губернатора.

Клычков признался, что тема отключения отопления стала одной из самых актуальных за последние дни. При этом однозначного мнения у граждан нет. «Половина обращений с просьбой его отключить, половина – с просьбой не отключать», – написал он.

Клычков признал, что последние дни на Орловщине выдались действительно жаркими. «Но уже в эти выходные ожидается понижение температуры ночью до ноля градусов», – напомнил он.

В связи с этим губернатор назвал планы по отключению отопления «однозначно преждевременными» и попросил орловцев «немного потерпеть».

Также орловский глава напомнил, что управляющие компании имеют право самостоятельно уменьшать температуру теплоносителя. Однако в таких ситуациях они должны действовать на основе заявления жильцов.

ИА «Орелград»