Орловские энергетики работают в усиленном режиме

Сегодня в области ожидается усиление ветра.

Его скорость может вырасти до 15 метров в секунду. Такой прогноз даёт Гидрометцентр.

В связи с этим филиал «Орелэнерго» сохраняет режим повышенной готовности.

К оперативному реагированию на возможные последствия ЧП готовы 55 бригад. Они состоят из 208 специалистов. В распоряжении энергетиков находится 82 единицы специальной техники.

Также у «Орёлэнерго» имеются резервные источники электроснабжения. Их суммарная мощность составляет около 1,7 мегаватт. Источники могут быть использованы для подачи электричества на социально значимые объекты.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно на сайте компании, через мобильное приложение «Есть свет!» и по телефону 8-800-220-0-220. Горячая линия работает круглосуточно и бесплатно.

ИА «Орелград»