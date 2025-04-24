Орловец попал под собственный трактор

Мужчину госпитализировали.

ДТП произошло накануне в 11 часов 30 минут. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

Известно, что всё случилось на дворовой территории. 60-летний мужчина занимался ремонтом трактора. В какой-то момент он «допустил самопроизвольное движение транспортного средства».

В итоге трактор наехал на своего хозяина. Последствия ДТП оказались тяжёлыми. Известно, что «Скорая помощь» доставила орловца в Областную клиническую больницу. Пострадавшего госпитализировали.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП. Телесные повреждения получили двое человек. Напомним, что в другом ДТП пострадал дорожный рабочий.

ИА «Орелград»