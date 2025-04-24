В Орле встали троллейбусы

Проблемы наблюдаются в Советском районе города.
Как сообщает «Орёлтаймс», причиной стал обрыв контактной сети, который произошёл на улице Пионерской. Троллейбусное движение остановилось.
Это привело и к общим проблемам с движением. На улицах образовались серьёзные пробки. По данным «Гугл», на настоящий момент максимально загружены Тургеневский мост, а также улицы 7 Ноября и Брестская.
Сейчас последствия ЧП пытается ликвидировать аварийная бригада.
Напомним, что 5 апреля троллейбусное движение прекратилось в Заводском районе Орла. Полностью восстановить его удалось только через пять дней.
ИА «Орелград»