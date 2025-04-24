В Орле встали троллейбусы

24.4.2025 | 11:00 Новости, Транспорт

Проблемы наблюдаются в Советском районе города.

Фото: oreltimes.ru

Как сообщает «Орёлтаймс», причиной стал обрыв контактной сети, который произошёл на улице Пионерской. Троллейбусное движение остановилось.

Это привело и к общим проблемам с движением. На улицах образовались серьёзные пробки. По данным «Гугл», на настоящий момент максимально загружены Тургеневский мост, а также улицы 7 Ноября и Брестская.

Сейчас последствия ЧП пытается ликвидировать аварийная бригада.

Напомним, что 5 апреля троллейбусное движение прекратилось в Заводском районе Орла. Полностью восстановить его удалось только через пять дней.

ИА «Орелград»


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