За год профилактику здоровья пройдут 588 тысяч орловцев

Столько жителей Орловской области охватят соответствующими мероприятиями.

Такая цифра озвучена на совещании с главными врачами учреждений здравоохранения нашего региона. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

«В 2025 году профилактическими мероприятиями должно быть охвачено около 588 тысяч орловцев», – сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Напомним, что всё население Орловщины составляют около 692 тысяч человек.

В первом квартале 2025 года такие мероприятия прошли 158,5 тысячи орловцев.

Если говорить именно о диспансеризации, то в 2025 на неё отправят 373 тысячи жителей нашей области. В настоящий момент её прошли уже 106,7 тысячи человек.

Также около 90 тысяч человек должны проверить своё репродуктивное здоровье. Пока что это сделали 13 тысяч орловцев.

Уточняется, что различные профилактические мероприятия проводятся в 35 медицинских учреждениях области.

ИА «Орелград»