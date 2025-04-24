Завтра в Орле пройдёт «горячая линия» по защите от коллекторов

Её проведёт Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

Темой «горячей линии» станет защита граждан от неправомерных действий профессиональных взыскателей. На звонки ответят сотрудники службы судебных приставов.

Получить консультацию можно будет с 10 до 13 часов.

Контактный номер — 8 (4862) 72-62-60.

В Управлении напоминают, что любые нарушения необходимо фиксировать — с помощью видео- или аудиозаписей (с письменной расшифровкой), а также скриншотов текстовых сообщений. Обратиться с соответствующими заявлениями можно по адресу Авиационная, 5 (с письменным обращением или на личном приёме), через сайт www.r57.fssp.gov.ru или электронную почту mail@r57.fssp.gov.ru, а также через портал государственных услуг.

Дополнительные консультации можно получить по телефонам (4 862) 72-52-80 и (4 862) 72-62-60.

ИА «Орелград»