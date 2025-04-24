Завтра в Орле пройдёт «горячая линия» по защите от коллекторов

24.4.2025 | 17:01 Важное, Закон и порядок, Новости

Её проведёт Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Темой «горячей линии» станет защита граждан от неправомерных действий профессиональных взыскателей. На звонки ответят сотрудники службы судебных приставов.

Получить консультацию можно будет с 10 до 13 часов.

Контактный номер — 8 (4862) 72-62-60.

В Управлении напоминают, что любые нарушения необходимо фиксировать — с помощью видео- или аудиозаписей (с письменной расшифровкой), а также скриншотов текстовых сообщений. Обратиться с соответствующими заявлениями можно по адресу Авиационная, 5 (с письменным обращением или на личном приёме), через сайт www.r57.fssp.gov.ru или электронную почту mail@r57.fssp.gov.ru, а также через портал государственных услуг.

Дополнительные консультации можно получить по телефонам (4 862) 72-52-80 и (4 862) 72-62-60.

ИА «Орелград»


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